Schade aan woning in Hoofddorp door zwaar vuurwerk: "Mijn hart stond even stil"

HOOFDDORP - In de Hoofddorpse wijk Toolenburg is vannacht schade ontstaan aan een woning, nadat er aan de Mary Zeldenruststraat zwaar vuurwerk was afgestoken. De Forensische Opsporing van de politie onderzoekt nu of het een gerichte actie was op de woning.

Er zijn bij de politie rond 0.45 uur vannacht meerdere meldingen binnengekomen, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Op Facebook is de onrust onder bewoners duidelijk zichtbaar. "Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo geschrokken en bang geweest", schrijft Girly. Ook Tiny is het niet in de koude kleren gaan zitten: "Mijn hart stond even stil."

Mogelijk een gerichte actie

De politie laat weten dat het zwaar vuurwerk betrof. Agenten zijn ter plaatse gegaan, maar hebben nog geen aanhoudingen verricht. "Er was schade aan een woning", vertelt de woordvoerder. "De Forensische Opsporing doet nu onderzoek naar wat er precies gebeurd is, en of het al dan niet een gerichte actie was."