Beschonken bestuurder van bestelbus botst tegen paaltjes in Middenmeer

MIDDENMEER - Op de Prof. Ter Veenweg in Middenmeer is gisteravond een bestelbus tegen een aantal palen gebotst. Nadat de bestuurder een blaastest had afgenomen bleek dat de 22-jarige man te veel had gedronken. Hij is hierop aangehouden door de politie.

Uit de blaastest bleek dat de bestuurder maar liefst 590 ug/l had gedronken, wat meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid is. Hij is hierop aangehouden door de politie en werd meegenomen naar het politiebureau in Wieringerwerf.

Volgens een woordvoerder van de politie had de 22-jarige bestuurder geen vaste woon- of verblijfplaats. Het busje botste tegen twee lantaarnpalen en vier kleinere palen bij een wegversmalling aan. Vanwege het ongeval is de weg enige tijd afgesloten geweest.