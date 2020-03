Achtervolging eindigt in toilet snackbar: Haarlemmer aangehouden voor bedreiging met mes

HAARLEM - Een 18-jarige man uit Haarlem is vanochtend na een korte achtervolging aangehouden nadat hij een andere man had bedreigd met een mes. De verdachte had zich uiteindelijk verstopt op een toilet, maar zonder succes.

Toen per toeval een politiebus langsreed, nam de belager de benen. Een agent sprong uit de wagen en zette de achtervolging in. Ondanks dat de agent meerdere keren schreeuwde dat de verdachte moest stoppen, bleef die rennen.

Rond 0.30 uur vannacht is een 31-jarige man uit Haarlem met een mes bedreigd, toen hij met een groepje mensen over het station liep. "Om zichzelf te beschermen, pakte de man een fiets en hield deze tussen hem en zijn belager in", meldt de politie.

De verdachte vluchtte vanaf de Kruisstraat, via de korte Wijngaardstraat, de Nieuwe Kruisstraat en de Lange Wijngaardstraat, om uiteindelijk te eindigen in een snackbar in de Smedestraat.

Bij aankomst verwees het personeel de agent direct door naar het toilet, waar de verdachte zich had verstopt. "Omdat de Haarlemmer mogelijk een mes bij zich had, trokken de agenten hun dienstwapen en richtten deze op het toilet", schrijft de politie. "Toen zag de jongen in dat het geen nut had zich nog langer te verstoppen en kwam naar buiten."

De verdachte is aangehouden en het slachtoffer heeft aangifte gedaan van bedreiging.