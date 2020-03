Auto crasht tegen boom in Medemblik, bestuurder onder invloed van drugs

MEDEMBLIK - Op het Aambeeld in Medemblik is gisteravond een auto met twee inzittenden tegen een boom gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. De 19-jarige bestuurder bleek na een alcohol- en speekseltest onder invloed te zijn van drugs.

De bestuurder, die uit Opperdoes komt, verloor de macht over het stuur en kwam tegen de boom tot stilstand. Brandweerlieden hebben de twee inzittenden uit de auto bevrijd. Na een alcohol- en speekseltest bleek dat de bestuurder niet had gedronken, maar wel onder invloed was van drugs.

De man werd voor verdere controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hier werd een bloedtest afgenomen, die uitsluitsel moet geven over de hoeveelheid en soort drugs die de man heeft gebruikt. Een woordervoerder van de politie deed geen verdere uitspraken over de tweede inzittende van de gecrashte auto.