'Medewerker basisschool Weesp al maanden vast wegens ontucht met kinderen'

WEESP - Een medewerker van de Brede School Kors Breijer in Weesp is eind december aangehouden op verdenking van ontucht met meerdere kinderen. De 63-jarige man wordt in ieder geval tot begin april in hechtenis gehouden.

Dat schrijft WeesperNieuws. De vraag of het misbruik leerlingen van de school betreft, wordt door zowel de schoolleiding als het Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek niet beantwoord tegenover het lokale nieuwsplatform.

Volgens WeesperNieuws kwam er begin november een klacht binnen bij de politie. De man zou meerdere kinderen hebben betast. Hij is direct door de school op non-actief gesteld. Het OM heeft vervolgens een uitgebreid onderzoek gedaan, wat heeft geleid tot de aanhouding op 20 december.

In april voor de rechter

Vanwege de zwaarte van het delict, blijft de man nog tot zeker eind deze maand vastzitten. Het OM verwacht dat hij in april bij de rechter moet verschijnen.

Ouders van de leerlingen zijn kortgeleden op de hoogte gebracht. Het OM was daar niet bij aanwezig, laat een woordvoerder weten aan WeesperNieuws. "Dat is een zaak van de school."

Rust bewaren

De schoolleiding probeert in de tussentijd de rust te bewaren. "We doen in overleg met het OM en in het belang van het onderzoek geen nadere uitspraken over feiten en omstandigheden", zegt directeur Hans Ploeg van stichting Florente Basisscholen waar de Brede School Kors Breijer onder valt. "Dat is ook in het belang van de rust op school: geruchten en halve verhalen zorgen voor onrust en dat is ongewenst. Direct betrokkenen zijn op de hoogte."