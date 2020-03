Partij voor de Dieren wil opheldering over vluchtelingenuitspraak Frits Huffnagel

HAARLEM - Partij voor de Dieren Noord-Holland wil opheldering van Gedeputeerde Staten over de uitspraken van Frits Huffnagel. De voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) zei vorige week dinsdag in het radioprogramma Spraakmakers dat vluchtelingen niet meer toegelaten moeten worden in Nederland.

Statenlid Ines Kostic vindt dat Huffnagel met zijn uitspraken het recht van alle mensen om asiel aan te vragen in twijfel trekt, en zaken over vluchtelingen insinueert die niet hoort bij de voorzitter van een meerdaags evenement dat staat voor inclusie en acceptatie.

"Zijn verhaal kan niet los worden gezien van zijn functie als Pridevoorzitter. En dus wil ze van Gedeputeerde Staten weten of zij de uitspraken van Huffnagel veroordelen en of zijn aanblijven als voorzitter van AGP consequenties heeft voor de deelname van de provincie aan de Gay Pride.

"Als de provincie er geen consequenties aan verbindt is het voor mij in ieder geval reden niet meer mee te varen. Eigenlijk zou Frits Huffnagel zelf zijn conclusies moeten trekken", zegt Kostic tegen NH Nieuws.



Het statenlid vertelt ook waarom ze zich zo ergert aan het verhaal van Huffnagel. "Zelf ben ik op tienjarige leeftijd als vluchteling uit Bosnië en Herzegovina naar Nederland gekomen. Toen wist ik nog niet dat ik queer was. Als ik zijn redenatie volg zou ik toen niet welkom zijn geweest, en impliceert hij dat mijn ouders mogelijke oorlosmisdadigers zouden zijn. Een absurde gewaarwording." Ze vervolgt: "Iedereen heeft recht op een mening, maar anti-vluchtelinen mening uiten terwijl je voorzitter bent van een organisatie die opkomt voor minderheden en inclusieve samenleving, is niet te rijmen."

Maandag worden de vragen behandeld tijdens een vergadering van Provinciale Staten.