Basisschool heeft eerste minibos van Alkmaar: "600 boompjes vervangen asfalt"

ALKMAAR - Schoolkinderen van alle groepen van basisschool Het Kompas in Alkmaar-Noord hebben honderden bomen geplant op een plek waar eerst asfalt lag. Het Tiny Forest heeft de vorm van een cirkel en er loopt een pad doorheen, en is het eerste van drie mini-bosjes die in de stad komen.

Naast een wandelpad is in het bosje ook een plek waar boomstammen liggen. Daar kunnen de kinderen op zitten als ze buiten les krijgen. Schoolleider Margot Mulder is enthousiast over het project. "We hebben een wedstrijd uitgeschreven om de naam te verzinnen van dit Tiny Forest. Groep 5 heeft uiteindelijk gewonnen met de naam Kompassiebos." Buurtbos Margot vindt het belangrijk en fijn dat ook de buurt meedoet: "De omwonenden zijn heel actief. Ze helpen met allerlei klusjes en hebben nu ook een mooie plek om samen te komen." Wethouder Marcel van Zon mocht samen met een aantal kinderen de naam van het bos onthullen:

