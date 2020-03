KLM vliegt minder naar Italië vanwege corona

KLM schrapt vanaf morgen zes dagelijkse vluchten naar bestemmingen in Italië vanwege het coronavirus. Het gaat om vluchten naar Rome, Milaan, Bologna en Venetië. De maatschappij doet de vier steden niet geheel in de ban en de maatregel geldt vooralsnog een week.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eerder kondigden Transavia en Easyjet ook al aan minder vanaf Schiphol te gaan vliegen naar bestemmingen in Italië. Easyjet schrapte alleen een aantal vluchten naar Milaan, terwijl Transavia voorlopig minder naar Verona, Pisa, Bari, Bologna en Napels vliegt. Ook KLM schrapt niet de volledige dienstregeling en houdt meerdere dagelijkse vluchten naar de bovengenoemde bestemmingen in de lucht. KLM beoordeelt later of de maatregel na 15 maart wordt verlengd of aangepast.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Duizenden mensen zijn daar besmet geraakt. Voor het noorden van het land adviseert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om er niet naartoe te reizen als dat niet noodzakelijk is. Daardoor is de vraag naar vliegtickets voor bestemmingen in heel Italië gekelderd.

China

KLM vliegt ook tot zeker eind maart niet naar China. Tot 28 maart houdt de maatschappij Beijing en Shangai uit het schema en de steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen zullen zelfs tot en met 3 mei uit de dienstregeling blijven. Naar Hong Kong wordt in plaats van elke dag nu om de dag gevlogen.

Op dit moment mogen klanten hun tickets naar alle bestemmingen van KLM kosteloos omboeken naar een latere datum. De reis moet dan wel uiterlijk 31 mei plaatsvinden.