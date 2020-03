Vakantievilla's schieten als paddestoelen uit de grond: "Stop de verstening van Texel"

TEXEL - Op Texel worden steeds meer campeerplekken en kleine zomerhuisjes vervangen door luxe vakantievilla's. Het is een doorn in het oog van Gerbrand Poster, oprichter van de partij Texel 2010. Samen met andere Texelaars wil hij de verstening stoppen: "Die luxe villa's passen helemaal niet bij het eiland. Steeds meer campingplaatsen verdwijnen. Texel wordt volgebouwd met grote bungalows en zo verliest het eiland zijn eigen karakter!"

Als Gerbrand Poster over Villapark De Koog loopt, wind hij zich behoorlijk op: "Hier is gewoon een stad bij de Koog gebouwd. En die villa's passen helemaal niet bij Texel." De villa's zijn groot en luxe, met zwembad en sauna. Ze zijn gebouwd op de plek waar tientallen jaren camping Om de Noord plaats bood aan tenten en caravans. De Krim, het grootste bedrijf in de toeristenbranche op Texel, kocht de camping een paar jaar geleden en vormde het om tot villapark. Het hele jaar door "Een ander bezwaar van dit soort villa's is dat ze het hele jaar door verhuurd worden", zegt Poster. "Vroeger liep het seizoen in septemer af omdat het te koud werd in een tentje. Nu komen de toeristen het hele jaar door en is er nooit meer rust."

Er is steeds meer vraag naar luxe, ziet ook het bedrijf Texel Vakanties. Zij laten 7 duurzame vakantievilla's bouwen langs de Pontweg. "Ze zijn van alle luxe voorzien, inclusief buitenkeuken en hottub. Mensen willen wat ze thuis ook hebben en dan nog een stukje luxer", zegt medewerker Carmen van der Werff. 100 vierkante meter Op de plek waar de villa's gebouwd worden stonden eerst kleinere huisjes. Van de gemeente mogen exploitanten huizen bouwen tot 100 vierkante meter. "Of de Texelaar daar op zit te wachten, weet ik niet. Die zien natuurlijk dat er veel gebouwd wordt en het drukker wordt", geeft Van der Werff toe.

Ook bij bungalowpark So What worden nieuwe, grote vakantievilla's gebouwd. Gerbrand Poster loopt daar eigenaar Feenstra tegen het lijf. Feenstra: "Die ouwe kleine huisjes zijn in de jaren 60 gebouwd en waren aan vervanging toe. Je mocht vroeger niet groter bouwen dan 40 vierkante meter en tegenwoordig mag je naar de 100 toe." Feenstra vindt niet dat hij aan het verstenen van Texel bijdraagt: "We hebben geen campingplaatsen vervangen door stenen huizen, dus in die zin is het geen verstening. Het is natuurlijk wel een grote toename van volume, dat geef ik toe."

Gerbrand Poster begrijpt de ondernemer Feenstra wel maar blijft kritisch: "Ik snap wel dat hij mooi spul wil neerzetten voor zijn gasten. Maar ik vind het in totaliteit niet mooi, die nieuwe gebouwen."

NH Nieuws

Wethouder Ruimtelijke ordening van de gemeente Texel Edo Kooiman streeft naar balans tussen economische belangen en het karakter van Texel met zijn rust en ruimte . Hij vindt dat die balans nu wel bereikt is: "Eigenlijk vind ik dat er minder in plaats van nog meer verstening plaats zou moeten vinden. Maar als gemeente moeten we natuurlijk wel de oude rechten en vergunningen respecteren op basis waarvan er nu nog gebouwd wordt." Schadeclaims Ook GroenLinks farctievoorzitter Elias Marseille wil minder verstening op Texel. Maar helemaal stoppen met de bouw van vakantiehuizen is volgens hem onmogelijk: "Als je als gemeente zou besluiten tot een bouwstop voor vakantiehuizen, dan komen er allerlei bedrijven en mensen met planschadeclaims. Dat zou ons heel veel geld kosten." Toch lijkt er binnenkort wel iets aan de verstening gedaan te gaan worden. Naar aanleiding van het initiatief van politieke partij Texel 2010 om de verstening te stoppen, gaat de wethouder nu kijken of er een eind kan worden gemaakt aan het omzetten van campingplaatsen naar bungalows. Binnenkort wordt dit in de raad van Texel besproken.