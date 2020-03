Texel wil grootste ergernis bewoners aanpakken door 'autotaks' in te stellen

In sommige kernen zegt liefst 90 procent van de bewoners in de enquête dat het toerisme meer verkeersproblemen oplevert. Driekwart zegt ook dat het te druk is op doorgaande wegen met dank aan de toeristen en slecht minder dan tien procent is blij met het openbaar vervoer.

De toeristen zorgen ook voor meer fietsers op de wegen. "Hoe druk het op de fiets- en autowegen is, verschilt per dorp", staat in de samenvatting van de dorpenronden. "Toch is de trend dat het op alle wegen steeds drukker en gevaarlijker wordt. Er zijn namelijk veel grote groepen fietsers/snorfietsers, en die laten geen ruimte over voor andere weggebruikers."

Veranderen

En dus moet er volgens de gemeente iets veranderen, vooral omdat het ernaar uitziet dat er alleen maar meer in plaats van minder auto's naar het eiland komen. Er is daarom een actieplan opgesteld. Daarin staan enkele directe actiepunten. Onder het onderdeel mobiliteit staat heel duidelijk opgegeven wat de gemeente wil: "Expliciet promoten van minder autogebruik op Texel; andere vervoersvormen optimaliseren qua aantrekkelijkheid."

Hoe de gemeente dat precies wil doen, is nog niet duidelijk. Wel geeft ze aan dat campings ervoor zouden kunnen kiezen een pendeldienst op te zetten. Wethouder Hennie Huisman zegt in de Texelse Courant van vandaag aan de slag te gaan met deze toekomstvisie. "Maar bovenal moeten we beter communiceren. Dat is echt een punt. We gaan de dorpscommissies actief op de hoogte houden over de toekomstvisie. We moeten met elkaar zorgen dat het eigen dna van Texel behouden blijft. Dat we ons onderscheiden van anderen."

De enquete is door ruim 1.500 Texelaars ingevuld, ook was er veel animo bij de dorpenronde.