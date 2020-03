Jeugdtrainer voetbalclub Amsterdam op non-actief gesteld na meldingen van antisemitisme

AMSTERDAM - De KNVB heeft een jeugdtrainer (26) van voetbalclub GeuzenMiddenmeer in Amsterdam op non-actief gesteld wegens meerdere meldingen van antisemitische uitspraken. De trainer zou een voetballertje van elf jaar hebben uitgescholden voor 'teringjoodje' en 'kankerjoodje'. De preventieve schorsing voor de trainer duurt in ieder geval totdat het tuchtcollege van de KNVB een definitieve uitspraak doet.

Na contact met de club heeft de KNVB de trainer op non-actief gezet. Als het vooronderzoek van de tuchtcommissie is afgerond, krijgt het incident mogelijk nog een staartje voor de jeugdtrainer.

"We hebben de klacht ontvangen en op 24 februari contact gezocht met de club en een aanklacht ingediend bij de tuchtcommissie (de commissie van de KNVB die dit soort misstanden onderzoekt, red.). Dat hebben we alleen niet laten weten, terwijl dat wel de bedoeling is. We zullen contact met de ouders opnemen en onze excuses aanbieden."

Volgens een woordvoerder van de KNVB hadden de ouders van Tobias een persoonlijke mail moeten krijgen. "Dat is de procedure bij het meldpunt", zegt hij. Wel bevestigt hij dat er op 21 februari een klacht is ingediend.

De ouders van Tobias maakten melding van de incidenten bij een speciaal meldpunt van de KNVB. "Maar daar hebben we alleen een automatische mail van ontvangen en verder niets meer gehoord", zegt Roos. "Terwijl we juist van de KNVB hadden verwacht dat ze dit direct op zouden pakken, zeker na het incident bij FC Den Bosch."

Moeder Roos hoorde van andere ouders over het gedrag van de trainer. "Vier kinderen hebben, afzonderlijk van elkaar, thuis verteld wat er naar Tobias werd geroepen. Daarop hebben we de club een brief gestuurd en contact met de KNVB gezocht."

Quote

De jeugdtrainer noemde de 11-jarige Tobias al enige tijd 'Joodje', vertelt moeder Roos Elkerbout die werkzaam is voor NH Nieuws. "Dan zei hij bijvoorbeeld: Joodje, ga jij die bal eens halen." Ook riep hij - als twee teams van de club tegen elkaar speelden - dingen over het veld als 'laat dat kankerjoodje er niet langs' of 'laat dat teringjoodje niet scoren'.

Geschokt

Met GeuzenMiddenmeer hadden de ouders wel contact. Johan Boone, secretaris van de club, reageerde geschokt op de brief van de ouders van Tobias. "Toen ik het las, stond het kippenvel op mijn armen", laat hij weten.

De club probeerde het intern op te lossen door eerst met de jeugdtrainer te praten. Die ontkende. Ook na gesprekken met andere jeugdtrainers en ouders kwam de club er niet uit. Daarop wordt de zaak volledig overgedragen aan de KNVB.

"Achteraf gezien hadden we de zaak beter direct volledig aan de KNVB kunnen overhandigen", erkent de secretaris. "We hebben van drie onafhankelijke partijen klachten ontvangen over de jeugdtrainer. Deze klachten hadden allemaal betrekking op racistische incidenten. Ook mijn onderbuikgevoel zegt dat de jeugdtrainer de antisemitische leuzen inderdaad heeft geroepen."

Johan Goone kijkt dan ook bedroeft terug op de situatie. "Hoe pak je zoiets aan? We hebben ons uiterste best gedaan om het op te lossen, maar wij werken natuurlijk niet bij de recherche. Wel kan ik jullie mededelen dat wij als club zijnde direct gaan werken aan een toekomstplan, want dit mag gewoon niet meer gebeuren."