Cacaolab Zaanse Schans toe aan uitbreiding: "We krijgen twee keer zoveel ruimte"

ZAANDAM - Het Cacaolab op de Zaanse schans gaat uitbreiden. Zes jaar geleden begonnen Sabien Poutsma en Pauline Gingnagel de chocoladewinkel, maar vanwege succes is het nu tijd voor een uitbreiding.

Met de uitbreiding van hun Cacaolab hopen de dames nog meer bezoekers te trekken. Vorig jaar waren dat al 150 duizend mensen en dit seizoen hopen ze dat aantal te overtreffen. Naast de demonstratries en workshops willen ze nog meer aandacht gaan besteden aan de geschiedenis van de cacaofabrieken. Ook een vaartoer over de Zaan langs de cacaofabrieken, behoort tot de mogelijkheden.

Alle kennis over cacao en chocola zit onder één dak. Bij binnenkomst kan de bezoeker zelf warme chocolademelk maken. Links en rechts liggen 150 verschillende repen chocolade uit de hele wereld en tientallen pakken en blikken cacao en achterin wordt chocolade gemaakt. Het hele proces van boon tot reep kan de bezoeker- die de tijd neemt - meemaken. En natuurlijk ook even proeven.

"Aan de buitenkant verandert er niets, maar van binnen krijgen we twee keer zoveel ruimte", vertelt Sabien Poutsma.

Droplab

Wie niet van chocola houdt, maar wel van drop kan terecht in het Droplab. Want ook het maken van drop kent een rijke geschiedenis in de Zaanstreek. Ook daar hebben de dames verstand van.

in het zelfde gebouw zat voorheen de helft toiletruimte. toiletruimte is helemaal weg en hele gebouw cacaolab.