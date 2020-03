Inspectie historische Enkhuizer sluis loopt uit

Met name een kapot riool zorgde voor flink wat problemen. Daardoor daalt het waterniveau niet, ook al is de sluis afgesloten en wordt water weggepompt. Inmiddels is het lek gedicht en de sluis bijna helemaal leeggepompt. En dat trekt ook flink wat nieuwsgierige mensen.

"Ik vind zo'n sluisconstructie bijzonder en wil kijken hoe het in elkaar steekt", zegt een man. Hij is geschrokken van het lek in het riool. "Ik vind het ontluisterend dat de sluis misschien al tien, vijftien jaar zo lek is al een zeef, en dat nu pas wordt ingegrepen. Eigenlijk had dat vijftien jaar geleden al moeten gebeuren."



