Dirkshornse Sam Strijbis (19) houdt Noord-Hollandse eer hoog bij mbo-vakwedstrijden

DIRKSHORN - De 19-jarige Sam Strijbis uit Dirkshorn was deze week niet de enige Noord-Hollandse deelnemer op de mbo-vakwedstrijden Skills the Finals in Leeuwarden, maar wel de enige die onze provincie vertegenwoordigt op het onderdeel installatietechniek. "Als ik anderen mag geloven, eindig ik bij de beste drie. Het was sowieso een mooie ervaring."