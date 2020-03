Politie lost waarschuwingsschot in Haarlem bij aanhouding verdachten: geen gewonden

HAARLEM - Een politieagent heeft vanmiddag iets voor half twee aan de Texelhof in Haarlem een waarschuwingsschot afgevuurd bij de aanhouding van twee verdachten. Er is niemand gewond geraakt.

De twee verdachten zijn aangehouden. De politie is bezig met een onderzoek en kan nu nog niet zeggen waarvoor het tweetal is gearresteerd. Volgens omwonenden is de rode auto achteruit gereden en tegen de aanhanger aangebotst. Het gebroken achterraam zou dus niet door het schot zijn veroorzaakt. De wagen is inmiddels afgevoerd door een takelwagen en meegenomen voor verder sporenonderzoek.