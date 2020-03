Braziliaan met vijftien kilo goud aangehouden op Schiphol

SCHIPHOL - Een 27-jarige man uit Rio de Janeiro is zondag 23 februari op Schiphol aangehouden, omdat hij zes goudstaven in zijn handbagage bij zich droeg. Dat heeft de Marechaussee vanmiddag bekend gemaakt. Het goud heeft een waarde van meer dan zeven ton.

De man was via Schiphol op doorreis naar Hong Kong. Tijdens een controle door de Douane bleek hij in totaal 15 kilo aan goud bij zich te dragen. Omdat hij geen duidelijke verklaring kon geven voor het goud is hij aangehouden op verdenking van witwassen.

Een woordvoerder van de Marechaussee verklaart telefonisch aan NH Nieuws dat het een bijzondere zaak is: "Dit komt niet vaak voor, in die zin is het best uniek."

Naast de goudstaven zijn er een mobiele telefoon en ongeveer 750 Amerikaanse dollars in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland doet verder onderzoek naar de zaak.

Waarde

Een kilo goud is momenteel bijna 48.000 euro waard. In totaal heeft het in beslag genomen goud een dagwaarde van ongeveer 720.000 euro.