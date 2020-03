Yellow Submarine duikt na jaren weer op in Amsterdam

Een andere schipper zette de boot op de foto en stuurde de foto's naar AT5: "Het leek er op alsof hij ging aanleggen, ik denk om te wachten op de brug."

De eigenaar, Rob Meijer, laat weten dat hij in de buurt van het Westerdok werkzaamheden wil laten doen aan de binnenkant van de boot. De duikboot heeft de afgelopen twee jaar stil gelegen op een werf in Zaandam.

Meijer is voor veel Amsterdammers geen onbekende. Hij was in 2015 in een juridische strijd met Waternet verwikkeld, omdat waterbedrijf Waternet vond dat het gevaarte geen boot was.

Certificaat

Volgens Meijer heeft hij twee dagen geleden wel een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat de duikboot een 'gecertificeerd passagiersvaartuig' is. Een woordvoerder van Waternet kon dat gistermiddag overigens niet bevestigen.

Na de werkzaamheden wil hij de duikboot verkopen. "Het is een bezienswaardigheid", vertelt Meijer. "In de tijd dat ik hier lig stappen mensen uit hun auto om ermee op de foto te gaan"