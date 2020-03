'Martien Meiland' komt uit Grootebroek: 23-jarige Björn de Vries doet treffende imitatie

GROOTEBROEK - In aanloop naar het nieuwe seizoen van de TV Kantine werd wekenlang gespeculeerd welke bekende Nederlander Martien Meiland zou persifleren. Na afloop van de uitzending van gisteravond mocht de 23-jarige Björn de Vries uit Grootebroek bekendmaken dat hij degene was die in de huid kroop van de kasteeleigenaar.

Bijna een miljoen kijkers zagen gisteren de in Hoorn geboren Björn schitteren als Martien in de eerste uitzending van de TV Kantine. De aflevering stond in het teken van Chateau Meiland, dat afgelopen jaar de Gouden Televizier-Ring won voor beste televisieprogramma. Op sociale media waren de reacties lovend over het optreden van Björn.

"Een onvergetelijke ervaring", schrijft Björn zelf onder een video die hij vlak na de uitzending postte op zijn Instagram-account. "Ik heb genoten van de uitzending en ik hoop jullie ook!"

Viral in november

Oplettende kijkers hadden wellicht kunnen vermoeden dat Björn degene was die in de huid kroop van Martien, want in november ging al een korte video van hem viral. Björn imiteerde hierin de Gouden Televizier-Ring-winnaar destijds in de rij van een Walibi-attractie.

"Je kan me misschien kennen van TikTok en bij deze wil ik jullie vertellen dat ik Martien heb geïmiteerd in de TV Kantine", laat Björn nu weten in zijn video. "Nou, vind je het niet fantastisch? Au revoir!", sluit hij af met zijn imitatiestem.