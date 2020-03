Brand in voormalig clubhuis manege aan Nieuweweg in Haarlem

HAARLEM - Er heeft vrijdagmorgen een brand gewoed in een leegstaand houten pand achter een woning aan de Nieuweweg in Haarlem. Het gaat om een voormalig clubhuis van een manege, die tot enkele jaren geleden daar gevestigd was.

Het voormalig clubhuis is volledig afgebrand. De naastgelegen houten panden bleven, op wat schade na, bespaard. De woning, waar de panden toe behoren, staat al enige tijd te koop. Op de foto's van de makelaar is te zien dat er nog een houten bank en bar in het uitgebrande pand stonden. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk.