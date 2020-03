Zaak tegen Ridouan Taghi begonnen zonder hoofdverdachte zelf

AMSTERDAM - De zaak tegen Ridouan Taghi is vanochtend begonnen zonder dat Taghi daar zelf bij was. Tot 10.00 uur was het nog de vraag of de verdachte zelf aanwezig zou zijn bij de inleidende zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Het proces is opgesplitst in meerdere zaken. De medeverdachten van Ridouan Taghi (42) verschenen vorige week al voor de rechter. Taghi is het niet eens met die splitsing en besloot daarom vandaag niet te verschijnen.

Taghi is de hoofdrolspeler in het Marengo-proces, en wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor verschillende liquidaties. Op de lijst van aanklachten staan vijf moorden en meerdere moordpogingen en -plannen. Het kan dat de lijst later nog wordt uitgebreid.

Lange tijd was Taghi voortvluchtig. In december werd hij uiteindelijk opgepakt in Dubai. Zijn rechterhand Saïd R. werd begin februari ook opgepakt in Colombia.