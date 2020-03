Leerlinge Eerste Christelijk Lyceum Haarlem besmet met coronavirus

HAARLEM - Een leerlinge uit een 5vwo-klas van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem is besmet met het coronavirus. Het meisje uit Overveen liep het virus op tijdens een skitrip in de voorjaarsvakantie. Zij en haar gezin zitten in thuisquarantaine.

De GGD heeft rector Hans van der Valk gisteravond ingelicht over de besmetting. De middelbare school heeft toen meteen brieven gestuurd naar (de ouders van) medeleerlingen. Er zijn geen lessen geschrapt of leerlingen naar huis gestuurd. De school gaat ook niet dicht. Leerlingen zitten vanwege hun leeftijd in een laag risicoprofiel, zegt de GGD.

Griepklachten

Volgens Van der Valk is het meisje een week na de skivakantie nog zonder klachten op school geweest. Toen ze koorts kreeg, is ze thuis gebleven. Vanaf afgelopen weekend is ze niet meer op school geweest. De GGD meldt in een brief aan ouders dat het meisje wel al klachten had toen ze nog op school was. "Toen bij de klachten ook koorts kwam heeft de leerling direct besloten thuis te blijven en zich te melden bij de huisarts."

Rustig op school

Op dit moment zijn er vier medewerkers van de GGD op school aanwezig om te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Rector Van der Valk zegt dat het vanochtend rustig was in de klassen waar de schoolleiding het nieuws vertelde. "Er zijn wel wat zorgen, maar nu is het rustig op school."

Van der Valk kan niet zeggen of er meer leerlingen klachten hebben die met corona te maken kunnen hebben. "Er heerst ook een griepepidemie en daar hebben we wel last van op school."