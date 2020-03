Slachtoffer zwaar ongeluk gevonden na automatische noodoproep door auto

AMSTERDAM - Een automobilist die afgelopen nacht op de A2 een zwaar ongeluk heeft gehad, is gevonden door de hulpdiensten omdat zijn auto na het ongeluk automatisch belde met het alarmnummer.

De man vloog uit de bocht op de afrit naar Ouderkerk aan de Amstel en kwam tegen een aantal bomen tot stilstand. Hij raakte bekneld onder het dashboard en was door zijn verwondingen niet in staat om te bellen of te spreken.

Zijn auto belde automatisch het alarmnummer, maar de telefonist aan de andere kant van de lijn hoorde alleen gekreun. De auto gaf vervolgens de precieze locatie door, waardoor hulpdiensten de man toch konden vinden.

Eerste eCall in de regio

Het slachtoffer is uit de auto bevrijd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.

Volgens de brandweer Amsterdam is het de eerste keer dat hulpdiensten in deze regio een eCall ontvangen hebben. Overigens wordt bij een dergelijk telefoontje niet alleen de locatie van het voertuig doorgegeven. De auto meldt ook de rijrichting, het aantal inzittenden, het type voertuig en de gebruikte brandstof.