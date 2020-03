Zaandammer aangehouden in lopend onderzoek naar drugs en witwassen

Een observatieteam van de politie zag maandag dat er een groot geldbedrag werd overgedragen in Amsterdam. Daarna zijn in Zaandam twee verdachten aangehouden. Naast de Zaandammer heeft de politie ook een 38-jarige man uit Eindhoven en een 41-jarige Portugees zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland aangehouden.

Naast de aanhoudingen zijn er twee woningen in Zaandam en Eindhoven onderzocht. Tijdens die huiszoekingen werden onder andere grondstoffen voor het maken van amfetamine, een geldbedrag van ruim honderdduizend euro, MDMA-pillen, een revolver en een luxe Mercedes SUV gevonden.

De rechter-commissaris heeft in Den Bosch vandaag besloten dat de mannen in bewaring blijven.