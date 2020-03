Dansles voor kinderen met verstandelijke beperking grote hit in Hilversum

HILVERSUM - Voor Mare, Melle en Tess is het een droom die uitkomt: lekker swingen en bewegen op muziek. Dansschool Fit by Rox heeft sinds kort lessen voor kinderen met een verstandelijke beperking: Up & Down Dance. "Als ik dans, voel ik me goed. Dit is mijn passie."

"Ik vind het heel erg leuk om te doen. Dansen is echt mijn ding, dus het is goed dat ik hier ben," zegt leerling Melle Visser. Hij staat vooraan en doet fanatiek mee met de les. Naast hem staat Mare te marcheren. "Ik wil later graag danseres worden. Vandaag heb ik leren dansen als water en vuur," zegt ze. Docent Roxanne Cools is oprichter van danssportschool Fit by Rox. In januari ging de les voor kinderen met een verstandelijke beperking van start. "Ik werd benaderd door een moeder met een kind met het syndroom van down. Zo is het balletje gaan rollen," vertelt ze. Ze vindt het erg leuk om les te geven aan deze doelgroep. Roxanne: "Ze zijn zó enthousiast en dat neem ik over. Sta ik ook opeens te gillen, haha." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte tijdens de les.

(Tekst loopt door onder video.)

NH Nieuws

"Armen omhoog. Kom op jongens, even gaan staan," Roxanne houdt iedereen strak bij de les. "Voor mij is het de uitdaging om eruit te halen wat erin zit. Dat vind ik erg gaaf." Ze ziet weinig verschil met een reguliere les. "Ik wil deze doelgroep niet betuttelen. In juni gaan we optreden, dus daar moeten we hard voor werken." De moeder van Mare heeft bewust voor de Up & Down-les gekozen. "Mijn dochter zat eerst op reguliere dansles. Dat was erg leuk, maar toen de uitvoering kwam, mocht ze niet op het podium staan. Hier kan ze echt zichzelf zijn," vertelt Kim de Kloet. Ze ziet haar dochter opleven. "Ze beweegt hier veel vrijer dan ik haar normaal gesproken zie doen. Ik zie haar genieten." Hondenhok Roxanne zorgt voor duidelijke structuur en heldere taal tijdens de les. "De les duurt precies 45 minuten en iedereen danst op zijn eigen matje. Dat geeft rust," vertelt ze. Daarnaast gebruikt ze originele, verzonnen namen voor dansposities. "Ik zeg 'hondenhok open' als je met je voeten uit elkaar moet springen. Dat is duidelijker dan 'eerste positie parallel' bijvoorbeeld," vertelt ze. Op dit moment doen er zeven leerlingen mee en is er nog plek voor nieuwe studenten. "Het maximum is zestien, maar als zich veertig mensen aanmelden, maken we gewoon een extra groep," aldus Roxanne. Hieronder vertelt Roxanne waarom zij de les zelf zo leuk vindt om te geven.

NH Nieuws