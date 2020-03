WK schaatsen voor studenten live bij NH Sport

AMSTERDAM - Vol trots houdt Amsterdam volgende week op de Jaap Edenbaan het WK schaatsen voor studenten. Blikvanger aan Nederlandse kant is Olympisch kampioene Esmee Visser. Er komen 76 deelnemers uit 17 landen aan de start. NH Sport zendt het evenement dinsdag, woensdag en donderdag live uit op de Facebookpagina en website/app.

Dinsdag komen de vrouwen om 12.50 uur als eerste op het ijs. Daarna staan de 5 kilometer (mannen, 13.55 uur) en de 500 meter (vrouwen, 15.40 uur en mannen, 16.30 uur) geprogrammeerd.

Woensdag 11 maart is het tijd voor de schaatsmijl, waarbij de vrouwen om 12.50 uur beginnen en de mannen om 14.00 uur rijden. 's Avonds is het de beurt aan de stayers. Om 21.00 uur begint de 5 kilometer bij de vrouwen en de 10 kilometer mannen volgt om 22.00 uur.

Donderdag gaat het programma om 12.50 uur verder met de ploegenachtervolging vrouwen en de mannen (13.35 uur). Vervolgens rijden de vrouwen (14.25 uur) en de mannen (15.20 uur) ook nog de 1000 meter.

Erik-Jan Brinkman verzorgt het commentaar tijdens dit internationale schaatsevenement op de Jaap Edenbaan.

Kaarten kosten 5 uur per dag of 12 euro voor een passe-partout. Luister zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar de radio of kijk maandag naar de tv-uitzending van NH Sport en win vrijkaarten!