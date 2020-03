Terugkijken NH Sport: Dag 2 van het WK schaatsen voor studenten in Amsterdam

AMSTERDAM - We zijn aanbeland bij dag 2 van het WK schaatsen voor studenten. Woensdagmiddag stond de 1500 meter voor mannen en vrouwen op het programma. Vanavond is het de beurt aan de stayers en komt olympisch kampioene Esmee Visser in actie. Zij rijdt de 5 kilometer die om 21.00 uur begint. NH Sport zendt het evenement dat tot en met vrijdag duurt live uit op de Facebookpagina, de website en de app. Bekijk het vanavond in de livestream of kijk de afstanden van de afgelopen dagen terug!