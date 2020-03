Egmondse Sjef verrast door weervrouw Amara na 1000ste weerfoto op tv: "Nu stop ik met tellen"

EGMOND AAN ZEE - De Egmondse fotograaf Sjef Kenniphaas is hofleverancier van foto's voor de weerberichten op televisie. Gisteravond bereikte hij zijn ultieme doel: zijn duizendste foto verscheen op tv. Weervrouw Amara Onwuka kwam hem hoogstpersoonlijk feliciteren aan het strand.

Fotograferen is Sjef's grote passie. Dagelijks maakt hij een rondje over het Egmondse strand en schiet tientallen plaatjes van de omgeving en de luchten. Hij stuurt ze in naar meteorologen van NOS, RTL en SBS. Ook NH Nieuws maakt dankbaar gebruik van zijn foto's.

Acht jaar geleden begon hij bij te houden hoeveel daarvan op televisie verschenen. Drie jaar geleden vierde hij dat zijn vijfhonderdste op tv verscheen. Gisteravond bereikte hij de duizend bij Weer.nl op SBS6. Reden voor weervrouw Amara Onwuka om de jubilaris in de bloemen te zetten: