Crowdfundingsactie om mozaïek in IJmuiden te behoeden voor de sloopkogel

De gevel met het mozaïek zit namelijk vast aan een gymzaal die volgend jaar gesloopt moet worden. Het behouden van het kunstwerk levert een kostenpost op van 40.000 euro. De gevel moet tijdens de bouw namelijk op een speciale manier gestut worden. De gemeente vraagt de IJmuidenaren in een enquete of ze het dit waard vinden of dat het gesloopt mag worden.

Geels heeft iets bedacht om het mozaïek te laten ontsnappen aan de sloopkogel: een crowdfundingsactie. "Ik had het er gisteravond met mijn dochter over en ik vond het wel een goed idee. Mensen die het er voor over hebben, betalen een bepaald bedrag, en mensen die er niks mee hebben, houden hun hand op de knip. Op die manier kunnen we het voor elkaar krijgen."