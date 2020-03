Politie selecteert zes vrijwilligers om aan coldcasezaken te werken

Deze maand zullen de eerste twee vrijwilligers aan de slag gaan. Beiden waren eerder al werkzaam bij de politie. De andere vier geselecteerde kandidaten worden nog gescreend. Ze zullen een korte opleiding volgen waarna ze ook aan de slag mogen.

"Deze vrijwilligers zullen zich in eerste instantie bezighouden met het digitaliseren van coldcasedossiers. Het zijn enorme dossiers die vaak nog helemaal van papier zijn. De geselecteerde kandidaten kijken dan wat relevant is voor het digitale dossier", legt een politiewoordvoerder uit. "Het is in principe een soort opsporings-administratiewerk; een zeer tijdrovende klus", vult hij aan.