Autoverkoper Sam rent tegen kanker: binnen een dag 10.000 euro in het laatje voor 'held' Lucas Rive

OPMEER - Een marathon lopen doe je in drie stappen: je start, je rent en je finisht, zo weet autoverkoper Sam van Dalen nu. Hij verschijnt samen met collega Laurens Jansz aan de start van de NN Marathon Rotterdam om geld in te zamelen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Met hun held Lucas Rive in gedachten trainen ze en het doel is om met vijftigduizend euro over de finish te komen. Ze maakten daarom een ludieke video en deden een oproep. De tussenstand: binnen een dag is er al meer dan tienduizend euro binnen.

Sam heeft een autobedrijf in Opmeer en zijn collega Joep is de zoon van sterrenchef Lucas Rive. Lucas Rive overleed eind vorig jaar aan alvleesklierkanker. Hij wilde geen bloemen op zijn begrafenis, maar in plaats daarvan vroeg de familie om een donatie te doen aan stichting Support Casper - die dichtbij een doorbraak in de behandeling van alvleesklierkanker is.

"Iedereen heeft helden en voor mij was Lucas Rive een held", vertelt Sam van Dalen. "Het is niet alleen dat ik Lucas Rive kende, maar Lucas is ook de vader van mijn collega."

De video's die Sam maakt zijn stuk voor stuk hits op social media. Zo reed hij al eerder rond met een shetlandpony in een Fiat Panda en liet hij Tim en Tom Coronel om zich heen driften terwijl hij een liefdeslied zong voor een speciale auto. Humor is het hoofdingrediënt en dat moest er deze keer ook in zitten, ondanks dat het om een 'klote-onderwerp' gaat, zo vertelt Sam.

Een uitdaging op zich, maar de twee willen ook nog eens 50.000 euro meebrengen. En om zoveel mogelijk sponsoren op te trommelen deed Sam waar hij naast autoverkopen goed in is: een video maken.

"Ik zat er eigenlijk best wel over in om het aan Joep te laten zien, want het is zijn vader en dan ben ik met zo'n video bezig. Dat kan ook verkeerd vallen natuurlijk", legt Sam uit. "Ik heb het als eerste aan Joep laten zien, want ik wilde dat hij het oké vond. Toen ik het liet zien zei 'ie daarna, 'mag ik 'm nog een keer zien?' Verder zei hij niks. Daarna zei ie 'Kippenvel'. Ik hoefde niks te veranderen, hij vond alles goed."

"Het is best lastig om zo'n klote-onderwerp met humor neer te zetten." Maar daarvoor heeft hij zijn 'Italiaanse neef' Massimo - gespeeld door Sam zelf - ingeschakeld. Die legt uit dat het helemaal niet zo moeilijk is om een marathon te lopen. "Hij maakt het ook echt kleiner, hij zegt 'een marathon loop je in drie stappen: you start, you run and you finish.'"

Meer dan 10.000 euro

Sam publiceerde de video op zijn Facebookpagina waar hij dertigduizend volgers heeft. 's Middags staat de teller op vierduizend euro. "Volgens mij gaat het goed", zei Sam toen. "Ik wist echt niet wat ik moest verwachten, maar ik ben heel blij dat zo veel mensen wat willen steunen."

"We hebben nog wel even, ik heb wel een redelijk ambitieus doel gesteld." Maar de teller is tegen de avond omhoog gegaan naar ruim tienduizend euro. "We gaan echt heel goed!", reageert Sam trots.

Doneren

Ondertussen gaat het trainen door. Zelf deed Sam onlangs nog mee aan een halve marathon en collega Laurens heeft de voetbaltrainingen uitgebreid zodat hij over vier weken fit aan de start verschijnt. De NN Marathon Rotterdam is op 4 en 5 april. Wie wil doneren kan dat doen via deze website.