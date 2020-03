Nieuwe bossenstrategie provincie: ambitieuze plannen, beperkte ruimte

De woordvoerster van Esther Rommel, gedeputeerde natuur & landschap, grond en bodemdaling, zegt tegen NH Nieuws: "De provincie heeft zeggenschap binnen het Natuurnetwerk Nederland, dat voor een deel in Noord-Holland ligt. We gaan daarom eerst kijken waar we binnen Natuurnetwerk Nederland (meer) bos kunnen gaan aanleggen."

"De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen", zo meldt de provincie .

Het besluit om mee te werken aan de landelijke boomplant-ambitie is opvallend, omdat zowel de provincie als verschillende Noord-Hollandse gemeenten de laatste jaren onder vuur liggen wegens het kappen van stukken bos. Via actiegroepen en petities proberen bewoners de bomenkap tegen te gaan.

Zoektocht

Staatsbosbeheer is blij met de uitgesproken ambitie, maar erkent dat het geen eenvoudige opgave is om geschikte grond te vinden in Noord-Holland.

Woordvoerder Imke Boersma: “De ambitie om meer bos te planten is er, maar we zijn bezig met een zoektocht: welke gebieden komen hiervoor in aanmerking? Denk bijvoorbeeld aan stukken grasland. Daarnaast ‘restjes’ land langs industrieterreinen, gebieden tussen weilanden in, etc.”

Buiten al deze 'restjes' grond die men wil beplanten wordt er toch ook gefilosofeerd over een omvangrijker stuk nieuw bosgebied. Boersma: “Er ligt een idee voor een ‘nieuw Amsterdams bos'. Dit bevindt zich nog in de verkennende fase. Zelf denken we aan de omgeving rond Diemen en Haarlemmermeer. Maar hier gaan wij niet alleen over.”