Vluchtelingenvrouwen borduren jasje voor Maxima: "Ook zij moest een nieuw leven opbouwen"

HOORN - Vluchtelingenvrouwen hebben voor Internationale Vrouwendag speciaal voor koningin Maxima een jasje geborduurd. "We grijpen heel hoog, maar Maxima inspireert ons", vertelt Marilou van bordduuratelier About a Jacket in Hoorn. Toch schuilt er een groter verhaal achter dit ene jasje.

Marilou startte in 2016 met haar borduuratelier About a Jacket in Hoorn, waar ze vluchtelingenvrouwen begeleidt. Vorig jaar borduurden ze voor het eerst rondom Internationale Vrouwendag een vrijheidsmantel, en deden de vrouwen dit live voor winkelend publiek in de oude V&D.

Jasje voor Maxima

Dit jaar maken de vrouwen een speciaal jasje voor koningin Maxima. "We grijpen hiermee heel hoog, dat realiseren we. Maar Maxima inspireert ons en de vrouwen. We doen dit om haar te eren", vertelt Marilou. De vrouwen kunnen zich ook tot op zekere hoogte met haar identificeren.

"Maxima is weliswaar geen vluchteling, maar ze is ook een vrouw die haar land heeft verlaten en hier een volledig nieuw leven moest opbouwen. Dat voelen deze vrouwen ook. Daarnaast is het een sterke vrouw en staat ze voor wie ze is, en draagt ze integratie en vluchtelingen een warm hart toe." Het jasje is gemaakt in het teken van internationale vrouwendag op 8 maart en Marilou heeft deze gisteren aan de poort van Paleis Huis ten Bosch achtergelaten.

Een veilige haven

Het jasje is toevallig een uniek project, maar het werk wat Marilou dagelijks doet, is misschien wel het echte kunstwerk. Toen zij startte zat Nederland volop in de vluchtelingencrisis. Marilou heeft een achtergrond in de mode en wilde altijd al jasjes laten borduren van alpaca uit Peru. "Dit bleek alleen zo een complexe opgave, dat ik bij mezelf te rade ging of ik niet zoiets moois kon opzetten in Nederland? Waarom kan ik het hier niet laten borduren door vrouwen die er hier wat aan hebben?"