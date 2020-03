Geteste medewerkers Amsterdamse OLVG coronavrij, patiënten nog niet getest

Dat meldt het ziekenhuis vandaag. De medewerkers die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerker en het hoogste risico liepen, zijn inmiddels getest. Gisteren stuurde de raad van bestuur van het ziekenhuis een mail over de coronabesmetting van de medewerker.

Niet eerder benaderd

'We hebben het gisteren heel snel naar buiten gebracht, maar kregen het gisteravond pas officieel bevestigd van het RIVM', zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënten konden daarom nog niet eerder benaderd worden, dat gebeurt vandaag. Ook loopt er nog een onderzoek naar de andere OLVG-medewerkers.

De medewerker was op vakantie geweest in Noord-Italië. Daarna is hij of zij vier dagen werkzaam geweest op de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, zowel op locatie Oost als West. De woordvoerder kan nog niet zeggen met hoeveel patiënten de medewerker contact heeft gehad.

Reisverbod

Het reisadvies voor medewerkers van het OLVG is vanwege het coronavirus aangepast. Er geldt vanaf vandaag een reisverbod naar de door de overheid omschreven hoog risico-gebieden. Ook reizen naar internationale congressen gaan niet meer door.

Patiënten met vragen kunnen sinds gisteren bellen met het OLVG informatienummer.