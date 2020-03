Terugblik: Fans genieten op duintop van eerste rondje Max Verstappen

Het moest eigenlijk zo stil mogelijk gehouden worden, maar de geruchten gingen al snel rond. Max Verstappen zou het vernieuwde circuit in Zandvoort komen openen en daar wilden de échte fans natuurlijk wel even bij zijn. Het circuit was alleen voor een select gezelschap toegankelijk, maar vanaf een duintop was de F1-bolide van Verstappen ook goed te zien én te horen.