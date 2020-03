Aanleg herdenkingspunt Wieringermeer in volle gang: "Hier bliezen de Duitsers de dijk op"

WIERINGERMEER - Bij het 'Gat in de Dijk' rijden kiepwagens vol zware klei. Graafmachines zwaaien heen en weer om de zware lading naast de oude dijk te leggen. Het tempo zit er in want op 17 april, 75 jaar nadat de Duitsers de Wieringermeer verwoestten, moet het nieuwe herdenkingspunt klaar zijn.

We maken hier een helling zodat voetgangers en ook mindervaliden naar de uitkijkpunten kunnen komen", legt Diederik van Buuren van Grond, Weg- en Waterbouwbedrijf J. Koper en Zn. uit. "Er komen twee punten, aan het eind en halverwege zodat je over het 'Gat in de Dijk' kunt kijken dat nu een natuurgebied is geworden."

De oude wond in het landschap is er goed zichtbaar. De oude dijk die voorheen rechtdoor liep, is onderbroken door een groot gat. Eromheen is na de oorlog een nieuwe dijk gelegd zodat de Wieringermeer weer snel leeggepompt kon worden. "We laten die oude dijk intact. We leggen daarom klei tegen die dijk aan, trapsgewijs, en creeëren zo een nieuw pad."

Vervallen staat

Bij het gat zijn nu twee waterplassen, wielen, ontstaan. Vlakbij de weg staat een monument, ook dat wordt meegenomen in het project. "Dit monument is in vervallen staat. We gaan het opknappen en verplaatsen naar het begin van het nieuwe herdenkingspunt", vertelt Van Buuren.

Het nieuwe punt is een samenwerking van het Historisch Genootschap met de gemeente Hollands Kroon, De Kop Werkt, het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer. Vanaf 17 april is de herdenkingsplek te bezoeken. "We hebben wat achterstand door het slechte weer van de laatste weken. Maar we gaan er alles aan doen om het op tijd af te hebben."