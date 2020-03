Kinderdagverblijf Amsterdam Zuidoost morgen weer open na sluiting wegens coronavirus

Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam Zuidoost gaat morgen weer open. Het kinderdagverblijf besloot vrijdag de deuren twee weken te sluiten omdat een kind mogelijk besmet was met het coronavirus, maar de uitslag van de test bleek niet te kloppen.

Het gaat om het jongste kind van een Amsterdamse vrouw die besmet is met het coronavirus. Omdat het kind ook ziekteverschijnselen vertoonde ging de opvang uit voorzorg dicht. Een dag na die beslissing meldde het RIVM dat het kind inderdaad besmet was met het virus. Twee dagen gelden schreef het RIVM dat het kind toch niet besmet was.

'We wilden vanwege de onduidelijkheid zwart op wit bevestiging van de GGD dat het kind toch niet besmet was', zegt een woordvoerder van CompaNanny. 'Die bevestiging is gisteren aan het einde van de dag gekomen. Ook hebben we bevestiging gehad dat er uit het contactonderzoek dat er naar moeder en kind is gedaan is gebleken dat er geen verdere besmettingen, waar het CompaNanny aangaat, zijn.'

Begrip

Volgens de woordvoerder was er bij ouders 'goed begrip' voor de beslissing om het kinderdagverblijf voorlopig te sluiten. 'Maar er was wel veel onduidelijkheid over de situatie, daarom wilden we de bevestiging zwart op wit krijgen. De ouders zijn vandaag per brief geïnformeerd.'

De vrouw, die tijdelijk in Diemen woont vanwege een verbouwing van haar huis, zit samen met haar partner nog in thuisisolatie. De kinderen zijn bij andere familieleden ondergebracht. Ze gaan de komende twee weken niet naar naar school of de kinderopvang.