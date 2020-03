Dronken automobilist zorgt voor spoor van vernieling in Amsterdam, omstanders grijpen in

AMSTERDAM - Een automobilist die onder invloed was van drank, heeft gisteravond meerdere geparkeerde auto's geramd in Zuid en Nieuw-West.

De auto, een Range Rover, kwam uiteindelijk op de Voorburgstraat in Nieuw-West tot stilstand. Op videobeelden is te zien dat de bestuurder door omstanders tegen de grond gewerkt is. "Hij is gek man", zegt een van hen. "Hij is zo lam als een hondje." Even daarvoor had de man ook al een auto op de Apollolaan geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er vijf tot zes auto's door de automobilist geraakt. "Hij is aangehouden voor het rijden onder invloed, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. De recherche in Zuid heeft de zaak in behandeling. We wachten ook op aangiftes van de eigenaren van de beschadigde auto's."

Dronken

De bestuurder rook volgens de omstanders naar alcohol. De politie bevestigt dat. Er is een alcoholtest afgenomen en daar bleek uit dat hij daadwerkelijk teveel had gedronken. Volgens een getuige lag er in de auto ook drugs, maar dat kan de politie niet bevestigen. Wel zegt de woordvoerder dat er mogelijk nog een drugstest gedaan wordt.

De man, die zich in de politieauto nog verzet heeft, zit nog vast.