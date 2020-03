Medewerker Tata Steel besmet met coronavirus

IJMUIDEN - Een medewerker van Tata Steel is vanmorgen positief getest op het coronavirus. Er worden bij het bedrijf geen extra maatregelen genomen.

In een telefoongesprek met NH Nieuws bevestigt Tata Steel dat er een besmetting is vastgesteld bij een medewerker van het bedrijf. Deze medewerker is al anderhalve week niet aanwezig op het werk en vormt daarom niet direct een bedreiging, aldus het bedrijf.



Tata Steel laat weten zich aan alle voorgeschreven protocollen te houden, maar geen extra maatregelen te treffen naar aanleiding van de besmetting.