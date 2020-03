Texel wil in de toekomst 140 kilometer fietspad volleggen met zonnepanelen

TEXEL - Zonnepanelen in het fietspad: op Texel is een proef gestart met deze manier van energie opwekken. Op een fietspa d in de buurt van Den Burg heeft de gemeente in samenwerking met het Texelse bedrijf Solar Float zes zonnepanelen aangebracht.

"Het is een win-win situatie", zegt Nicol Schermer van Solar Float. "We hebben op Texel 140 kilometer fietspad en we moeten per jaar 90 miljoen kilowatt opwekken. Als we al die fietspaden benutten dan komen we een heel eind om zelfvoorzienend te worden wat betreft energie."

Wethouder Hennie Huisman is ook enthousiast. Het zou voor Texel betekenen dat er voorkomen kan worden dat er windmolens op het eiland geplaatst moeten worden, iets wat heel gevoelig ligt. Ook zou het een goed alternatief zijn voor zonneweides, waar ook veel discussie over is op het eiland omdat ze ten koste gaan van landbouwgebied.

Dure oplossing

Zonnepanelen in fietspaden is wel veel duurder dan zonnepanelen in de wei of op het dak. "Of het een dure oplossing is dat valt nog te bezien", zegt wethouder Huisman. "We moeten eerst maar eens kijken wat het rendement is. Bovendien is het grote voordeel van deze zonnepanelen in het fietspad dat ze niet opvallen. Landschap is op Texel ook ons kapitaal en daar moeten we zuinig op zijn. Dit kost misschien meer maar is minder ontsierend dan zonnepanelen op het land."

In andere delen van de provincie Noord-Holland is de afgelopen jaren ook geëxperimenteerd met zonnepanelen in wegen en fietspaden. Niet altijd succesvol. Zonnepanelen lieten soms los, werkten niet meer of werden kapot gereden. Nicol Schermer heeft goede hoop dat het nu wel goed gaat: "Deze panelen zijn al sterk verbeterd ten opzichte van de oudere panelen. We hebben getest met een heftruck die eroverheen reed en dat ging goed. Alles kan natuurlijk kapot, maar als je er bijvoorbeeld met een tractor met maaier of dragline overheen rijdt dan is er niks aan de hand."

Mogelijkheden

Texel gaat de komende tijd veel verouderde en vervallen fietspaden op het eiland vernieuwen. Wethouder Huisman ziet mogelijkheden om twee vliegen in een klap te slaan. "Het zou mooi zijn als de proef positief verloopt en we bij het vernieuwen van de fietspaden gelijk zonnepanelen in kunnen bouwen."

Over een half jaar wordt gekeken of de proef geslaagd is en of de zonnepanelen op grote schaal gebruikt gaan worden in de fietspaden op het eiland.