Politiehelikopter zoekt overvaller in Amsterdam-West

De overvaller is nog voortvluchtig, de politie is naar hem op zoek. Meerdere politiewagens en een politiehelikopter zijn opgeroepen.

Ook heeft de politie het signalement van de man verspreid via Burgernet. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, is 1.70 meter lang en heeft een dun postuur. De man is geheel in het zwart gekleed en heeft een witte plastic tas bij zich.

Wie de overvaller ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.