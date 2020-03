De parel van Volendam verpaupert: "Ik schaam me er echt voor"

Als ze de situatie met de wijkraad bespreekt zien ze dat tegels scheef liggen en kleine verzakkingen vertonen. "Er is echt bijna 20 jaar niets aan gedaan. Ik schaam me er echt voor."

Ze bespreekt het met de wijkraad en die kennen het probleem. Vooral de trappen baart hen zorgen. Jan Veerman van Wijkraad Oude Kom vertelt het al meerdere keren bij de gemeente te hebben aangekaart.

De gemeente laat in een reactie weten. "We zouden het zeer op prijs stellen als inwoners eerst met ons in gesprek gaan. Op die wijze zijn we van eventuele problemen op de hoogte. We kunnen dan altijd met elkaar naar een oplossing zoeken".

Kastje naar de muur

Volgens de wijkraad worden ze van het kastje naar de muur gestuurd: "We zijn diverse keren bij het Hoog Heemraad (HHNK) en de gemeente geweest. De gemeente zeggen dat het van het HHNK is en de HHNK zegt dat het van de gemeente is".

Ondanks de klachten is het doolhof nog steeds een toeristische trekpleister voor Volendam. Maar Carla vind niet dat de straatjes karakteristiek zijn: "Niet als er achterstallig onderhoud is."