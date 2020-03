Aalsmeerse bloemenhandelaar rijdt volgende week niet meer naar Italië vanwege coronavirus

Het bedrijf Veflex Fiori van Robert Verbeek presenteert zichzelf als 'uw Italiaanse bloemenleverancier' en rijdt normaal gesproken dagelijks met eigen vrachtwagens naar het land. Tot een paar weken terug liet Verbeek weten dat zijn bedrijf de situatie wel een paar weken kan volhouden.

"Het risico wordt nu te groot, want we zijn niet verzekerd als we onze producten niet kwijt kunnen en dat gaat steeds lastiger," zegt Verbeek over de nieuwe situatie.

Verschillend gedacht

Uit een kleine rondgang langs exporterende bloemenhandelaren blijkt dat niet iedereen het voorbeeld van Veflex Fiori volgt.

Hans Visser van het Aalsmeerse bedrijf Bloemen- en Plantenexport blijft nog wel gewoon zaken doen met Italië. "Op dit moment hebben we niet zoveel klanten in het getroffen gebied, maar wel in de omliggende gebieden. We merken wel dat we minder omzet draaien dan vorig jaar, maar niet veel minder", vertelt hij.

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, de VGB, is niet van plan om vanuit de belangenvereniging een negatief advies af te geven om voorlopig geen zaken te doen in Noord-Italië.

VGB-directeur Mesken zegt daarover: "Bedrijven beslissen dat individueel, hoewel ik mij kan voorstellen dat handelaren daartoe besluiten als zij niets meer kunnen afzetten en het alleen maar geld kost."