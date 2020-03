Vaten met chemische inhoud gevonden op terrein buitenzwembad Nieuwe-Niedorp

Vanmorgen rond 7.00 uur trof een voorbijganger vaten aan op het terrein aan de Vijverweg in Nieuwe- Niedorp. De politie heeft aan NH Nieuws bevestigd dat er een chemische stof in de vaten zit. Er is een onderzoek gestart waarbij zowel de politie, de brandweer als de forensische opsporing bekijken wat er is de vaten zit en waar de tonnen vandaan komen.

De gemeente Hollands Kroon is op dit moment nog niet bereikbaar voor commentaar.