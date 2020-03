Raggende Manne herdenken Bob Fosko: 'Het wordt een stuk rustiger, vrees ik'

Zanger Bob Fosko, alias Geert Timmers, was al langer ernstig ziek en overleed afgelopen vrijdag. Fosko was muzikant en acteur, maar werd vooral bekend met de band Raggende Manne. AT5 zocht de bandleden op voor een terugblik.

Gitarist Thijs de Melker zat al langer in een bandje met Fosko toen de zanger voorstelde iets nieuws te proberen. 'Toen zijn de Raggende Manne begonnen.', zegt De Melker. 'Door met een stelletje muzikanten, die hij bij elkaar zocht, al improviserend op zijn zelfgemaakte gedichten en poëtische teksten te gaan raggen.'

De band maakte in de jaren '90 furore met nummers als 'Poep in je hoofd' en 'Ik vind je leuk'. Maar in 1999 had Bob Fosko er genoeg van. 'Hij moest op een ander spoor, er moesten andere dingen gebeuren', weet gitarist Arnold Smits nog. 'En toen was het geschreeuw van de Raggende Manne even klaar'.

Hij bleef muziek maken met zijn Groep Fosko, maar was ook vaak te bewonderen als acteur in het theater, musicals en op televisie. Zo had hij rollen in onder meer Baantjer en Goede Tijden, Slechte Tijden .

Een laatste tour

Ook met de Raggende Manne kwam Fosko weer samen om op te treden voor hun fans. De laatste keer was in het voorjaar van 2019, kort nadat Fosko kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Basgitarist Louis ter Berg kijk erop terug als hun beste reeks optreden ooit.