Gewonde en evacuatie bij woningbrand in Amsterdam-West

AMSTERDAM - Bij een brand gisteravond in Amsterdam-West zijn 25 mensen geëvacueerd uit hun woning aan de Ruys de Beerenbrouckstraat. Er is een gewonde overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand begon rond half 12 in een slaapkamer in een van de appartementen in het gebouw. Rook verspreidde zich al snel naar het trappenhuis waardoor meerdere bewoners gevaar liepen. Hierop besloot de brandweer op te schalen en 25 bewoners te evacueren. Zij zijn opgevangen in een lijnbus.

Sommige bewoners zijn met een hoogwerker uit hun woning geholpen. Na een uur konden de meeste mensen weer naar huis, maar bewoners van verschillende appartementen hebben de nacht ergens anders door moeten brengen.

Er is een flatbewoner overgebracht naar het ziekenhuis, of dit ook de bewoner is van het appartement waar de brand uitbrak is niet bekend. Volgens een getuige is er bij de brand een kat om het leven gekomen, een andere kat is vermist geraakt. Waardoor de brand is ontstaan is op dit moment nog onduidelijk.