Malaise houdt aan: Ajax ook uit de KNVB-beker

UTRECHT - Het is Ajax woensdagavond niet gelukt de bekerfinale te bereiken. FC Utrecht was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. Vorige week werd Ajax nog uitgeschakeld in de Europa League.

Het spelbeeld in Utrecht was duidelijk: Ajax had de bal en FC Utrecht loerde op de counter. Die tactiek pakte goed uit voor de ploeg van John van den Brom vanwege de snelheid voorin van Gyrano Kerk. De thuisploeg kreeg al snel een kans via Simon Gustafson, maar de middenvelder schoot naast.

Ajax werd alleen gevaarlijk met afstandsschoten. Hakim Ziyech zag zijn schot in de handen van Jeroen Zoet belanden en Nico Tagliafico raakte met een poeier de lat via de vingertoppen van Zoet.

1-0

In de 33e minuut zorgde Sander van de Streek voor de openingstreffer. Een afgemeten voorzet van Gustafson uit een vrije trap werd door de Utrecht-middenvelder simpel achter André Onana gekopt: 1-0. Even later schoot Gustafson van dichtbij naast na een snelle aanval, waardoor de achterstand van Ajax beperkt bleef tot één doelpunt.

2-0

Ook na rust kon de ploeg van Erik ten Hag amper een vuist maken. FC Utrecht bleef gevaarlijker en dat leidde na ruim een uur ook de 2-0 in. Edson Álvarez kon meelopen met Van de Streek, maar de Mexicaanse verdediger besloot een tackle in te zetten (foto). Daarbij raakte hij de Utrechter, waarna scheidsrechter Björn Kuipers een strafschop gaf. Deze kans was wél aan Gustafson besteed.