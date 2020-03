Minderjarige neergestoken met machete in Diemen

DIEMEN - Vanavond is een minderjarige gewond geraakt na een steekpartij op de Ouddiemerlaan in Diemen. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie gestoken met een machete.

Het incident vond vanavond rond 18.15 uur plaats en de politie laat weten dat er naast het slachtoffer twee minderjarigen betrokken zijn. Één van de twee is al aangehouden, maar naar de tweede persoon is de politie nog op zoek.

Er is een helikopter gebruikt om de nog niet opgespoorde betrokkene te vinden. De woordvoerder laat weten dat de individu nog niet is gevonden en is daarom benieuwd of mensen uit de buurt iets hebben gezien of gehoord.