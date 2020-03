Defensie oefent met helikopter op Fort Pampus: "Unieke locatie"

GOOISE MEREN - Fort Pampus in het IJmeer is sinds gisteren het toneel van een oefening van defensie. Zo'n dertig militairen voeren er allerlei bouwwerkzaamheden uit. Een deel van de benodigde materialen werd vanochtend door een helikopter gebracht.

"Op dit moment zijn we onder andere in Afghanistan uitgezonden", vertelt luitenant Stefan Zwemmer. "Daar doen we de instandhouding van de Nederlandse kampen. De werkzaamheden die de jongens hier uitvoeren zijn een training voor dat werk."

Er doen vooral militairen van de Constructiegenie, de eenheid die normaal gesproken militaire objecten als bruggen, vliegvelden en uitkijkposten maakt, aan de oefening mee. "Voor de leek zijn we militaire bouwvakkers die in principe gewoon civiel ook aan het werk zouden kunnen gaan", zegt sergeant Albert van 't Hul.

"Dan moet je gaan kijken, wat kan er wel en wat kan er niet", vertelt Mark Bruin, sergeant van de Luchtmobiele Brigade. "Uiteindelijk is het de keuze van de piloot. Ik geef hem in ieder geval alle informatie die ik hem kan geven. Dan gaat het voornamelijk om wind. Uiteindelijk zijn er twee landingen hier neergelegd."

Luxe fort

De militairen overnachten ook op het eiland. "Het is wel luxe, omdat het een fort is dat is gemaakt om te verblijven", zegt Zwemmer. "Het is heel rustig hier en heel mooi om vanaf deze kant de stad Amsterdam te kunnen zien. En Almere. Dat maakt het echt wel een unieke locatie in Nederland."

Defensie blijft nog tot en met 19 maart op het eiland.