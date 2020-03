'Apetrots' Weesp huldigt The Voice-winnares Sophia

WEESP - Apetrots zijn ze in Weesp op 'hun' Sophia Kruithof. De jonge Weespse won afgelopen weekend talentenjacht The Voice of Holland. Ze werd vandaag door haar woonplaats gehuldigd met een jeugdlintje.

NH Nieuws

Eerlijk is eerlijk: de trofee die Sophia afgelopen vrijdag in haar handen kreeg was vele malen groter, maar ook het jeugdlintje dat Sophia vanmiddag door loco-burgemeester Leon de Lange van Weesp opgespeld kreeg, mocht er zijn. Weesp geeft deze jeugdprijs aan jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor de stad. De prestatie van Sophia is dat natuurlijk op alle fronten.

NH Nieuws

Vanuit het niets heeft ze een miljoenenpubliek, en daar hoort een eigen single, promo's en een clubtour bij. Maar het zorgt ook voor andere aandacht, zo heeft ze al meerdere liefdesbrieven gehad. "Ook echt naar mijn huis. Dat ik ook echt dacht 'hoe komen mensen aan mijn adres'", vertelt ze lachend. "Echt super lief, maar het is ook een beetje apart dat mensen allemaal dingen over je schrijven waarvan je denkt leuk, maar wie ben jij eigenlijk."

Zichzelf gebleven Haar ouders roemen haar vooral omdat ze zichzelf is gebleven. "Ze dacht de hele tijd na over 'wat wil ik wel en wat wil ik niet en waar stel ik m'n grenzen'. En daar zijn we apetrots op", aldus haar vader Harald. Ze heeft absoluut geen tijd om in een zwart gat te vallen, want de eindexamens staan voor de deur en dus moet ze met haar neus de boeken in de komende tijd. Ook zal ze nog op haar middelbare school gehuldigd worden.