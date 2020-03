Amsterdams kinderdagverblijf blijft dicht tot uitslagen coronatest

AMSTERDAM - Kinderdagverblijf CompaNanny in Amsterdam Zuidoost blijft in ieder geval dicht totdat de GGD alle resultaten van testen op het coronavirus binnen heeft. Het gaat om tientallen kinderen en leidsters die in contact zijn geweest met de positief geteste moeder uit Diemen en haar zoon.

Afgelopen vrijdag besloot de directie van CompaNanny om de vestiging in bedrijfsverzamelgebouw Atlas Arena aan de Hoogoorddreef in Amsterdam Zuidoost met onmiddelijke ingang twee weken te sluiten. Hier zitten ongeveer honderd kinderen tussen de nul en vier jaar. Het zoontje van de besmette vrouw zou namelijk ook het coronavirus hebben, was vrijdag het nieuws. Dinsdagochtend trok het RIVM die diagnose weer in: het jochie is niet besmet.

Woordvoerder Harmen Geers van CompaNanny vertelt dat de directie nu het zekere voor het onzekere wil nemen. "We wachten alle testresultaten van de GGD Amsterdam af, pas daarna nemen we met die feiten een besluit. De resultaten komen vanavond of morgen."

Kritiek

Ouders laten via social media hun ongenoegen blijken over de onzekerheid en onduidelijkheid. Want voor de opvang van hun kinderen moeten ze zelf opdraaien. Hoelang dat zal duren, is onduidelijk. De belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang BOink liet eerder al weten de sluiting 'voorbarig' te vinden. Ouders klagen over slechte communicatie. Contact met de vestiging is niet mogelijk. Wie belt, krijgt niemand aan de lijn. De receptie in het Atlas gebouw weet alleen te melden dat er niemand aanwezig is.